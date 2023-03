W tym trudnym momencie wszyscy jesteśmy z Dawidem Kubackimi Jego Najbliższymi. Dobrą, życzliwą myślą, wsparciem i modlitwą o zdrowie otaczamy całą Rodzinę. Drogi Panie Dawidzie! Od lat jest Pan dla Polski i dla nas zawsze i niezawodnie. Jesteśmy z Panem - napisał prezydent.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki pogratulował wiceliderowi Pucharu Świata w skokach narciarskich Dawidowi Kubackiemu na Twitterze wspaniałych wyników w sezonie oraz życzył sportowcowi wiele siły w walce o zdrowie najbliższych.

Najwięksi sportowcy są przede wszystkim ludźmi. Dziękuję Dawidowi Kubackiemu za wspaniały sezon i życzę wiele siły podczas walki o zdrowie najbliższych - napisał szef rządu.

Reklama

Również Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardu (FIS) z troską wyraziła się o sytuacji rodziny polskiego skoczka, wicelidera Pucharu Świata.

Dawid, jesteśmy bardzo zasmuceni wiadomością dotyczącą Twojej żony Marty. Wszyscy patrzymy z uwielbieniem na Wasz niesamowity wysiłek i chęć odniesienia sukcesu. Rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu. Jako rodzina skoków narciarskich gorąco Was wspieramy i życzymy Marcie wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że Twoja prywatność będzie uszanowana i uprzejmie prosimy o to wszystkich fanów. Myślami jesteśmy z Tobą Dawid i Marta. Bądź silny - napisała na Twitterze światowa federacja.

Trener polskiej kadry narodowej w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler jest głęboko poruszony z powodu stanu zdrowia Marty żony Dawida Kubackiego.

Reklama

Sport schodzi teraz na drugi plan. Moje myśli i myśli całego zespołu są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i przesyłamy siłę, jakiej teraz potrzebują, aby wszystko skończyło się dobrze - napisał szkoleniowiec na Twitterze.

Kciuki za Kubackich trzymają rywale Polaka ze skoczni. Wszystkiego dobrego Dawid dla Ciebie i Twojej rodziny. Wierzę, że wszystko się dobrze ułoży" - napisał pod postem Polaka Niemiec Karl Geiger. "Nasze myśli są z Wami. Trzymajcie się - dodał Austriak Stefan Kraft.

Wiadomość o zdrowotnych kłopotach żony Dawida Kubackiego i jego nagłym wyjeździe w niedzielę z Norwegii odbiła się szerokim echem w tamtejszych mediach i norwescy skoczkowie, działacze i media współczują Polakowi.

Szef norweskich skoków Clas Brede Brathen powiedział agencji NTB: „z ręką na sercu mogę tylko powiedzieć, że w naszym środowisku wszyscy jesteśmy zjednoczeni i przejęliśmy się tą sytuacją. Trzymamy się razem pomimo granic, narodowości i pomimo wszystkiego, dlatego teraz jesteśmy z Dawidem”.

Zwycięzca Pucharu Świata w punktacji generalnej i turnieju Raw Air Halvor Egner Granerud najpierw wpisał się na profilu Kubackiego w mediach społecznościowych, a później wyjaśnił swoje zaniepokojenie mediom.

O tym, że Dawid wycofał się dowiedziałem się 15 minut przed kwalifikacjami w niedzielę. Nic nie rozumiałem jednak czułem, że dzieje się coś bardzo poważnego i są wyższe powody, aby opuścić tak szybko Norwegię. Dopiero jego wpis na Instagramie uświadomił mi powagę tej sytuacji. Mogę mieć tylko nadzieję, że wszystko zakończy się dobrze - powiedział NTB.

Dawid Kubacki wycofał się niespodziewanie z niedzielnych zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund, a przyczyną decyzji była choroba jego małżonki. Wicelider PŚ poinformował w poniedziałek, że nie wystąpi w pozostałych zawodach cyklu w sezonie 2022/2023.

Mój nagły powrót do domu... Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze - napisał Kubacki na Instagramie.

Do zakończenia rywalizacji w PŚ pozostały trzy konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Polak jest aktualnie wiceliderem klasyfikacji generalnej, jednak wszystko wskazuje na to, że spadnie w zestawieniu poza podium, bowiem trzeci Austriak Stefan Kraft traci do niego tylko 42 punkty, a czwarty Słoweniec Anze Lanisek 118. Zdobywcą Kryształowej Kuli został Norweg Halvor Egner Granerud, który na trzy konkursy przed zakończeniem sezonu ma na koncie 2058 punktów.

W najbliższy weekend skoczkowie będą rywalizować w fińskim Lahti, a za dwa tygodnie w słoweńskiej Planicy.