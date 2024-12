Żyła najlepszy z Polaków

Żyła uzyskał 132,5 m i 144,1 pkt, Wolny - 126,5 m i 134,2 pkt, Zniszczoł - 117,5 m i 126,5 pkt, a Wąsek - 114 m i 122,3 pkt. Do konkursu nie awansował Kubacki, który skoczył 115,5 m i otrzymał notę 109,3 pkt. W kwalifikacjach wzięło udział 62 zawodników.

Jestem w trybie poświątecznym. W serii treningowej pomyślałem sobie, że w święta jednak było za grubo. To nie była przyjemność. Później złapałem rytm. Chcę po prostu skakać swoje i robić to, co lubię najbardziej i czerpać z tego fajną adrenalinę. Siedziałem na górze i myślałem sobie, że nadal to lubię - powiedział Żyła w Eurosporcie.

Zniszczoł i Wąsek mają trudnych rywali

Pierwsza seria zostanie rozegrana systemem KO polegającym na tym, że na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par według klucza: 1. z 50., 2. z 49., 3. z 48. itd. Oznacza to, że Żyła zmierzy się z Estończykiem Arttim Aigro, Wolny z Finem Anti Aalto, Zniszczoł z Niemcem Andreasem Wellingerem, a Wąsek z Niemcem Karlem Geigerem.

Niedzielny konkurs w Oberstdorfie rozpocznie się o godzinie 16.30.

Małysz, Stoch i Kubacki wygrywali Turniej Czterech Skoczni

Przed rokiem Turniej Czterech Skoczni wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Ostatnim polskim zwycięzcą w sezonie 2020/21 był Kamil Stoch, który łącznie trzy razy triumfował w niemiecko-austriackim cyklu. W sezonie 2019/20 najlepszy był Kubacki, a w sezonie 2000/01 - Małysz.