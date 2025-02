To niej jest dobry sezon dla Kubackiego

Dawid Kubacki jest daleki od swojej najlepszej dyspozycji. W klasyfikacji generalnej tegorocznego Pucharu Świata zajmuje odległe miejsce. Pojedynczych konkursach nasz mistrz też nie zachwyca. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś się zmieniło.

Kubacki miał kłopot z przekroczeniem granicy

W ten weekend skoczkowie rywalizują w Lake Placid. Przez chwilę istniało ryzyko, że kilku z nich nie dotrze na zawody. W tej grupie był też Kubacki. Problemy pojawiły się przy wjeździe do USA. Sportowcy mieli kłopot z przekroczeniem granicy. Kto by w Ameryce ten wie, że z tamtejszymi celnikami, policją i pracownikami straży granicznej nie ma żartów i czasem nawet z pozoru błaha spraw może zakończyć się odmową wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych.

Problematyczne okazało się imię Kubackiego

Według relacji dziennikarzy serwisu "skiJumping.pl" z przekroczeniem granicy kłopot miał Kubacki. Problematyczna okazała się wymowa imienia naszego skoczka. Brzmiało to: "Dułit". Funkcjonariusze służb granicznych mieli też wielkie kłopoty z wymową imion słoweńskich skoczków.

Starali się, próbowali wymówić te słowiańskie imiona i nazwiska, co nie zawsze wychodziło. Czasem było tematem do żartów, a poważnym panom policjantom i celnikom nie podobało się, że podśmiewano się z ich wymowy. Mogło to się źle skończyć, ale udało się i panowie nas wypuścili - relacjonuje jeden z dziennikarzy skijumping.pl.

Kubacki 29. w kwalifikacjach

W sobotę w Lake Placid odbędą się trzy konkursy Pucharu Świata. Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Piotr Żyła i Dawid Kubacki wystartują o godzinie 16. Kobiety będą rywalizować o 20.30, a na 23. zaplanowano rywalizację mikstów.

Piątkowe kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc. Zniszczoł był 21., Kubacki - 29., Wąsek - 41., Żyła - 47., a Wolny - 49.

Do Stanów Zjednoczonych poleciały też cztery reprezentantki Polski: Anna Twardosz, Nicole Konderla, Pola Bełtowska i Natalia Słownik. W wieczornym konkursie mikstów wystąpi osiem drużyn, więc biało-czerwoni z pewnością wystąpią w drugiej serii.