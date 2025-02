Trump zaprosił hokeistów do Białego Domu

Trump spotkał się w Białym Domu z hokeistami Florida Panthers, zdobywcami w Pucharu Stanleya. Pogratulował im "niesamowitego osiągnięcia", żartował i pozował do wspólnych zdjęć.

Trump pochwalił "Pantery" za przebycie drogi od porażki w finale rozgrywek w 2023 roku z Vegas Golden Knights do zwycięstwa w 2024, żartobliwie porównując to do swojego powrotu do Białego Domu.

Specjalna koszulka dla Trumpa

W imieniu drużyny podziękował Trumpowi za przyjęcie Matthew Tkachuk. "Ta wizyta jest jak wisienka na torcie naszego mistrzostwa" - powiedział.

Prezydent otrzymał od zespołu koszulki ekipy Panthers z napisami "Trump 45-47" oraz "Trump 47", nawiązujące do numeru kadencji, a także złoty kij hokejowy.

Senators lepsi od Predators

W poniedziałek rozegrano tylko jeden mecz ligi NHL. W Nashville miejscowi Predators przegrali z Ottawa Senators 2:5.

Przez dwie tercje toczyła się wyrównana gra. Punktem zwrotnym okazał się gol Shane'a Pinto w połowie trzeciej części gry, dający gościom prowadzenie 3:2. W następnych minutach wynik podwyższyli David Perron i Ridly Greig.

Senators odnieśli piąte z rzędu zwycięstwo i umocnili się na szóstej pozycji w Konferencji Wschodniej, natomiast Predators po piątej kolejnej porażce zajmują 14. miejsce na Zachodzie.