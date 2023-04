To wielki zwrot dla zespołu Seattle, który rok temu miał bilans meczów 27-49-6 i zajął ostatnie miejsce w Pacific Division. Teraz statystyki spotkań zostały poprawione do stanu 44-26-8.

To wspaniałe uczucie – powiedział trener Seattle, Dave Hakstol, o miejscu swojego zespołu w fazie play-off. Od pierwszego dnia to jest miejsce, w którym chcesz pracować i być jego częścią. Drużyna na to zasłużyła - dodał.

Bramkarz Philipp Grubauer obronił 27 strzałów dla Seattle, które wygrało trzeci mecz z rzędu.

Mamy tu specjalną grupę. Myślę, że od początku wielu ludzi nas skreślało. Dojście do tego punktu jest oczywiście osiągnięciem, ale myślę, że jeszcze nie skończyliśmy - powiedział Jordan Eberle autor jednej z bramek dla Kraken.

Najlepsza drużyna rozgrywek, Boston Bruins, dąży do rekordu NHL pod względem zwycięstw w jednym sezonie. "Niedźwiadki" pokonały u siebie po dogrywce 2:1 Toronto Maple Leafs. Do wyrównania najlepszego osiągnięcia w historii ligi brakuje im już tylko jednej wygranej. 62 zwycięstwa w sezonie 1995/1996 wywalczyli Detroit Red Wings, a wyczyn w rozgrywkach 2018/2019 został wyrównany przez hokeistów Tampa Bay Lightning.

Gola przesądzającego o czwartej wygranej z rzędu Bostonu strzelił David Pastrnak. To 57. bramka Czecha w sezonie. Chłopaki wykonali niesamowitą robotę i pomogli mi się zmotywować. Dziękuję im - powiedział Pastrnak, który mimo walki z wirusem żołądkowym przystąpił do gry.