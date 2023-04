W rozpoczętej w poniedziałek fazie play off ligi NHL świetną grę kontynuują hokeiści Boston Bruins. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego pokonała we własnej hali Florida Panthers 3:1. Aby awansować do kolejnej rundy trzeba wygrać cztery spotkania.

"Niedźwiadki" w rozgrywkach regularnych odniosły 65 zwycięstw i zdobyły 135 punktów ustanawiając w obu kategoriach rekordy. Reklama Przed tym sezonem rekord zwycięstw należał do dwóch drużyn. Detroit Red Wings w rozgrywkach 1995/96 i Tampa Bay Lightning w 2018/19 odniosły po 62 zwycięstwa. Natomiast rekord punktowy należał do Montreal Canadiens - 132 pkt w sezonie 1976/77. Prowadzenie Bruins już w szóstej minucie dał David Pastrnak, a na początku drugiej tercji podwyższył Brad Marchand. Jeszcze w tej samej części gry gola dla Panthers zdobył Matthew Tkachuk oraz Jake DeBrusk dla gospodarzy. Reklama Hokeiści Colorado Avalanche mistrzami Central Division Zobacz również Wynik meczu ma teraz znacznie większe znaczenie niż wcześniej. Nie ze wszystkiego w naszej grze jestem zadowolony, ale ostateczny rezultat jest bardzo dobry - podkreślił trener Bruins Jim Montgomery. To było jedyne z czterech spotkań, które zakończyło się różnicą większą niż jedna bramka. Hokeiści Carolina Hurricanes wygrali u siebie z New York Islanders 2:1, Los Angeles Kings pokonali na wyjeździe z Edmonton Oilers 4:3 po dogrywce, a aż dwie dogrywki potrzebne były w Dallas. Ostatecznie miejscowi Stars ulegli Minnesota Wild 2:3. W Teksasie świetnie spisywali się obaj bramkarze. Strzegący bramki "Gwiazd" Jake Oettinger zatrzymał 45 strzałów, a Filip Gustavsson z Wild 52, z czego aż 27 w obu dogrywkach.