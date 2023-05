Oglądając wyjatkowo silną Kowalczyk, szybko zrozumieliśmy, że niełatwo będzie ją pokonać i musieliśmy w reprezentacji zmienić cykl treningowy, aby jej dorównać - powiedział Kristiansen portalowi Nettavisen.

Jego zdaniem rywalizacja Kowalczyk z Bjoergen była niesamowita i wyjątkowo zażarta, nie tylko na trasach, lecz i w mediach, co znacznie podwyższyło wartość kobiecych biegów narciarskich. To były za każdym razem śmiertelne pojedynki, lecz moim zdaniem pomimo medialnych wypowiedzi w sumie fair i z szacunkiem do siebie obu stron.

Podkreślił, że kiedy pojawiła się Kowalczyk, to szybko zrozumiał, że Polka jest skoncentrowana na wyjątkowo ciężkich treningach i ma cel, do którego konsekwentnie dąży.

Oglądaliśmy to później na trasach. Marit i Therese trenowały w tym czasie najwięcej w naszej reprezentacji, lecz Kowalczyk chyba jeszcze więcej, aby je pokonać, co jej się udawało i było to bardzo motywujące dla naszych dwóch gwiazd - dodał.

Zdaniem byłego przewodniczącego ds. biegów narciarskich przy FIS, trzykrotnego mistrza olimpijskiego i pomysłodawcy Tour de Ski Vegarda Ulvangaczasy największej popularności kobiecych biegów skończyły się w momencie, kiedy te trzy gigantki zakończyły swoje kariery.

Długo nie dojdzie do sytuacji, kiedy co weekend przed telewizorami będą zasiadać miliony widzów, aby oglądać jak dobry thriller zażartą rywalizację Justyny Kowalczyk z Norweżkami - skomentował.

Kowalczyk i Bjoergen zakończyły kariery w 2018 roku, a najmłodsza z tej trójki Johaug w 2022.

Justyna Kowalczyk zdobyła pięć medali olimpijskich - dwa złote, srebrny i dwa brązowe. W mistrzostwach świata zdobyła osiem medali - dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe. Wygrała Puchar Świata w punktacji generalnej cztery razy, odnosząc 50 zwycięstw indywidualnych. Cztery razy z rzędu triumfowla w Tour de Ski.

Marit Bjoergen wywalczyła 15 medali olimpijskich - osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe. W MŚ stała na najwyższym podium 18 razy oraz zdobyła pięć srebrnych medali i trzy brązowe. Cztery razy wygrała PŚ, odnosząc 114 zwycięstw indywidualnych.

Therese Johaug zdobyła sześć medali olimpijskich - cztery złote, srebrny i brązowy. W MŚ zdobyła 14 złotych medali, dwa srebrne i trzy brązowe. Trzy razy wygrała PŚ, odnosząc 80 zwycięstw indywidualnych i trzy razy Tour de Ski.

