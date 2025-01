Stoch zasługuje na lepsze traktowanie

Stoch metryki nie oszuka. Młodszy już nie będzie. Jego wyniki w poprzednim, jak i obecnym cyklu Pucharu Świata są dalekie od oczekiwań, ale według Ziobry z tego powodu nie wolno go skreślać.

Był skoczek narciarski uważa, że Stoch zasłużył sobie na lepsze traktowanie. Wydaje mi się, że Kamil Stoch zasługuje w Polsce na większe uznanie, którego nie widać przez to, jak się go ostatnio traktuje. Dla polskich skoków zrobił bardzo dużo - powiedział w rozmowie z Polsat Sport.

Stoch lepszy od Małysza

Zdaniem Ziobry Stoch jest najlepszym zawodnikiem w historii polskich skoków narciarskich. Lepszym nawet od Adama Małysza.

Moim zdaniem to najlepszy zawodnik w historii polskich skoków i to musimy sobie jasno powiedzieć. Była najpierw małyszomania, która dużo wniosła nie tylko do skoków, ale i całego polskiego sportu, ale to Stoch jest najlepszym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek mieliśmy w Polsce. Dlatego powinien spotykać się z większym uznaniem - stwierdził Ziobro.

Stoch wystartuje na Wielkiej Krokwi?

Po zakończonym w poniedziałek Turnieju Czterech Skoczni nastąpi prawie dwutygodniowa przerwa w cyklu Pucharu Świata.

Kolejne zawody odbędą się 17-19 stycznia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Na razie nie wiadomo, czy Stoch w nich wystartuje.