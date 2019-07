Zajmujący 48. miejsce na liście ATP Hurkacz już zanotował w Londynie najlepszy wynik w karierze jeśli chodzi o Wielkiego Szlema. Dotychczas była nim druga faza zmagań, do której w poprzednim sezonie dotarł we French Open i US Open. W ubiegłorocznym debiucie w Wimbledonie przegrał zaś mecz otwarcia.

22-letniego wrocławianina w porównaniu ze starszym o 10 lat Djokovicem dzieli przepaść, jeśli chodzi o osiągnięcia na korcie. Serb w swoim bogatym dorobku ma 15 tytułów wielkoszlemowych. Na trawiastych kortach w Londynie triumfował w latach: 2011, 2014-2015 i 2018. Łącznie - według statystyk organizacji ATP - wygrał 74 turnieje singlowe.

Poprzednio ci dwaj tenisiści zmierzyli się niewiele ponad miesiąc temu. W pierwszej rundzie French Open Hurkacz przegrał 4:6, 2:6, 2:6. Wówczas rywalizowali na korcie centralnym. W piątek w Londynie zmierzą się w drugim tego dnia spotkaniu na korcie nr 1, które powinno rozpocząć się ok. godz. 16 czasu polskiego.

W piątek mecze drugiej rundy w deblu rozegrają Łukasz Kubot i Alicja Rosolska.