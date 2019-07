23-letni Majchrzak, zajmujący 102. miejsce w rankingu ATP, po raz pierwszy zmierzył się z tej klasy przeciwnikiem. Starszy o 11 lat Isner to obecnie 15. rakieta świata, trzykrotny triumfator w Newport - w 2011, 2012 i 2017 roku.

Pojedynek trwał dwie godziny i dziewięć minut. Majchrzak rozpoczął go od przegranego własnego podania, co okazało się brzemienne w skutkach, gdyż w kolejnych gemach żadnemu z nich nie udało się już przełamać serwisu rywala i Polak przegrał seta 4:6. W drugiej partii tenisiści nie mylili się przy własnym podaniu aż do tie-breaka. W decydującej rozgrywce Polak okazał się skuteczniejszy, wygrywając 7-5.

Jedno przełamanie serwisu Majchrzaka (w szóstym gemie) wystarczyło Isnerowi, by zwyciężyć w trzecim secie i całym meczu.

Wynik meczu 2. rundy (1/8 finału):

John Isner (USA, 1) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:4, 6:7 (5-7), 6:3