Ten bezprecedensowy kryzys związany z pożarem buszu jest niszczycielski dla ludzi, ich domów i gospodarstw, społeczności oraz zwierząt w całym kraju. Nasze serca kierują się ku wszystkim poszkodowanym. Czuliśmy, że powinniśmy wykorzystać wszystkie nasze imprezy organizowane tego lata, by to był znaczący wkład w pomoc tym osobom i społecznościom, by odbudowały swoje życie. Odpowiedź ze środowiska tenisowego była wręcz... przytłaczająca. Zawodnicy ze światowej czołówki, w tym wielu triumfatorów Wielkiego Szlema, weźmie udział w naszej imprezie - zaznaczył dyrektor Australian Open i dyrektor generalny australijskiej federacji Craig Tiley.

Wydarzenie nosi nazwę "AO Rally for Relief", czyli "wyścig po wsparcie (ulgę)" i odbędzie się 15 stycznia na korcie centralnym w Melbourne Park. Pojedynczy bilet na tę dwuipółgodzinną imprezę będzie kosztował 54 dolary australijskie.

"AO Rally for Relief" jest częścią programu "Asy dla Wsparcia Walki z Pożarami Buszu" australijskiej federacji. Ta obiecała, że za każdego asa zaserwowanego podczas trwającej obecnie imprezy drużynowej ATP Cup zapłaci 100 dol. australijskich. Wielu sportowców zadeklarowało także indywidualne dotacje, m.in. australijscy tenisiści Ashleigh Barty i Nick Kyrgios oraz słynny w przeszłości niemiecki koszykarz Dirk Nowitzki.