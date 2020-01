Było to setne zwycięstwo 38-letniego Federera w Australian Open, który triumfował w tej imprezie sześć razy. Szwajcarowi udał się także rewanż na Millmanie za porażkę w US Open w 2018 roku. Było to jedyne wcześniejsze spotkanie obu tenisistów.

Tym razem Australijczyk również postawił doświadczonemu tenisiście z Bazylei trudne warunki. Pokonał go w pierwszym i czwartym secie, a w super tie-breaku (do 10 punktów) decydującej partii prowadził już 8-4. Wówczas Szwajcar wygrał jednak sześć wymian z rzędu.

Federer jest pierwszym w historii zawodnikiem, który może pochwalić się 100 wygranymi meczami na dwóch różnych imprezach wielkoszlemowych. W Wimbledonie ma bilans 101-13.

W 1/8 finału rywalem triumfatora 20 imprez wielkoszlemowych będzie Węgier Marton Fucsovics.