Po finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open, w którym Serb Novak Djokovic pokonał Austriaka Dominica Thiema 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4, powiedzieli:

Zwycięzca turnieju Novak Djokovic:

"To zdecydowanie mój ulubiony turniej na świecie i ulubiony kort. Cieszę się, że mogłem wziąć do rąk puchar za zwycięstwo w nim po raz kolejny. Chciałbym pogratulować Dominicowi niesamowitego występu w tej imprezie. Dziś nie udało ci się wygrać, ale byłeś blisko. Masz przed sobą jeszcze wiele czasu i jestem pewny, że zdobędziesz tytuł wielkoszlemowy, i to niejeden. Na początku roku do ludzi z całego świata docierały wieści o pożarach nękających Australię, niedawno zginął będący dla mnie wzorem Kobe Bryant i jego córka. To stanowi przypomnienie dla nas wszystkich, byśmy spędzali czas ze swoimi bliskimi. Z ludźmi, którzy nas kochają i troszczą się o nas".

Dominic Thiem:

"Ogromne gratulacje dla Novaka za to niewiarygodne osiągnięcie. Razem z Rogerem Federerem i Rafą Nadalem przenieśliście tenis na całkiem nowy poziom. Jestem zaszczycony i szczęśliwy, że mogę grać w tym samym czasie. Dziś trochę mi brakło do szczęścia, ale mam nadzieję, że wkrótce będę mógł się zrewanżować. Męski tenis musi jeszcze poczekać na +Nową Sensację+. Całej Australii życzę zaś, by jak najszybciej udało się jej odbudować po pożarach".