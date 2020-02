Po zwycięstwach w grupie B nad Słowenią 2:1 i Turcją 3:0, podopieczne Dawida Celta rywalizowały w sobotę ze Szwecją. Iga Świątek (48. miejsce w rankingu WTA) pokonała Mirjam Bjoerklund (325.) 7:5, 4:6, 6:3, a Magda Linette (42.) wygrała z Johanną Larsson (232.) 7:5, 6:4. Spotkania deblowego, które i tak nie miałoby wpływu na końcowe rozstrzygnięcie, ostatecznie nie rozegrano.

"Jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się osiągnąć ten cel. Dziękuję drużynie za świetnie wykonaną pracę. Dzisiejszy mecz był bardzo ciężki. Światowy ranking nie miał znaczenia, Szwedki zaprezentowały dobry, agresywny tenis. Bjoerklund zaskoczyła mnie swoją postawą, była znakomita. Ale zwyciężyliśmy i to jest najważniejsze. Naszym końcowym celem jest awans do światowej elity i zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się do kolejnych wyzwań" - powiedział kapitan biało-czerwonych Dawid Celt, cytowany na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek.

Triumf ze Skandynawkami oznacza, że Polki wystąpią w dniach 17-18 kwietnia w barażach. Zakwalifikowały się do nich także tenisistki Serbii, które wygrały w sobotę ze Słowenkami 2:1..