To nie był łatwy mecz. Jerzy Janowicz musiał się napocić żeby pokonać Zdenka Kolara. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem polskiego tenisisty 6:4, 7:5 i to on zagra w drugiej rundzie challengera we francuskim Pau.

Janowicz zwycięstwo zawdzięcza swojemu serwisowi. Nasz tenisista posłał aż 23 asy! Jego kolejnym przeciwnikiem będzie Francuz Maxim Janvier. Reklama Polak aktualnie zajmuje 1039 miejsce w rankingu ATP. Natomiast Janvier jest 173. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję