Federer udzielił online wywiadu byłemu znanemu tenisiście Gustavo Kuertenowi. W rozmowie z Brazylijczykiem, z którym w przeszłości mierzył się na korcie, mówił że od dłuższego czasu nie trzymał rakiety w ręce.

Obecnie nie trenuję. Nie widzę powodu, by to robić. Jestem zadowolony z obecnej dyspozycji fizycznej, a minie jeszcze sporo czasu zanim wrócimy do gry w tourze - uzasadnił 38-letni zawodnik.

Zapowiedział, że rozpocznie przygotowania, gdy sytuacja stanie się bardziej klarowna. Międzynarodowa rywalizacja tenisowa została wstrzymana z powodu pandemii na początku marca. Jej wznowienie jest systematycznie odsuwane w czasie. Zgodnie z ostatnim komunikatem nie zostanie wznowiona co najmniej do 3 sierpnia.

Kiedy wrócę do treningów, to będę miał jasny cel przed sobą. Będę wiedział, do czego powinienem się przygotowywać i to mnie będzie motywowało - argumentował.

Na przełom sierpnia i września zaplanowany jest turniej US Open. Federer chciałby powiększyć swój dorobek wielkoszlemowych triumfów, ale jednocześnie nie wyobraża sobie, by imprezy tej rangi odbywały się bez kibiców. Taki wariant znajduje się wśród rozpatrywanych opcji wznowienia zmagań z uwzględnieniem dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Granie przy pustych trybunach byłoby trudne, zwłaszcza podczas największych turniejów - przyznał zawodnik z Bazylei.

W przeciwieństwie do niego wielu czołowych tenisistów w miarę możliwości trenuje i szykuje się do udziału w zawodach pokazowych.