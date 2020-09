Trzy meczbole Kvitova miała w 10. gemie decydującego seta, a ostatniego w tie-breaku, prowadząc 6-5. Wówczas jednak zanotowała podwójny błąd, a następnie dwa kolejne punkty także padły łupem 93. w rankingu WTA Rogers. Spotkanie trwało dwie godziny i 39 minut.

Czeszka ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe - oba wywalczone na trawiastych kortach Wimbledonu. W US Open jej najlepszym wynikiem jest ćwierćfinał, do którego dotarła w 2015 i 2017 roku. Nowojorska impreza to jedyne zawody tej rangi, w których jeszcze nigdy nie była w czołowej czwórce.

Rogers dotychczas na obiektach Flushing Meadows nie była w stanie przejść trzeciej rundy. W niedzielę powtórzyła swoje najlepsze osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Jest też ćwierćfinalistką French Open z 2016 roku.