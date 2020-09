Ostatni z nich wygrał w niedzielę swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. W finale US Open pokonał Niemca Aleksandra Zvereva, który prowadził już w dwóch setach, ale Thiem zdołał odwrócić losy spotkania. Mimo zwycięstwa w Nowym Jorku Austriak nadal jest trzeci w zestawieniu, ale do drugiego Nadala traci już tylko 725 pkt.

Hurkacz odpadł w US Open w drugiej rundzie i nieznacznie awansował w rankingu. Kamil Majchrzak przegrał w 1. rundzie, ale za to dwa dni temu wygrał tenisowy challenger ATP w czeskim Prościejowie. W światowym zestawieniu "wskoczył" do pierwszej setki i zajmuje teraz 98. lokatę.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 14 września:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 10860 pkt

2. (2) Rafael Nadal (Hiszpania) 9850

3. (3) Dominic Thiem (Austria) 9125

4. (4) Roger Federer (Szwajcaria) 6630

5. (5) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5890

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5175

7. (7) Alexander Zverev (Niemcy) 4650

8. (8) Matteo Berrettini (Włochy) 2940

9. (9) Gael Monfils (Francja) 2860

10. (10) David Goffin (Belgia) 2620

...

31. (33) Hubert Hurkacz (Polska) 1398

98.(107.) Kamil Majchrzak (Polska) 650

285.(306.) Kacper Żuk (Polska) 157

439.(434.) Daniel Michalski (Polska) 80

472.(470.) Jerzy Janowicz (Polska) 68