Czwartkowy mecz trwał 65 minut, przy padającym deszczu. Polka i Amerykanka wykorzystały pięć z jedenastu break pointów, a same straciły serwis tylko raz, na początku drugiej partii.

O awans do 1/8 finału Świątek i Melicher zagrają w Niemką Laurą Siegemund i Rosjanką Wierą Zwonariową, które w 1. rundzie pokonały 6:4, 6:2 debel z Francji Alize Cornet, Paulina Parmentier.

To rozstawione z 12. numerem triumfatorki US Open 2020. Dla Amerykanki to będzie bardzo ważne spotkanie, gdyż w nowojorskim finale to właśnie z Niemką i Rosjanką przegrała ona w parze z Chinką Yifan Xu.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:

Nicole Melichar (USA), Iga Świątek (Polska) - Xenia Knoll (Szwajcaria), Danka Kovinic (Czarnogóra) 6:1, 6:3