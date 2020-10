35-letni szwajcarski tenisista był w 2014 roku trzeci w rankingu ATP, ale później miał problemy z kolanem, które wymagało kilku interwencji chirurgicznych. Teraz jest 17. rakietą świata, a w stolicy Francji występował z "16".

W 2015 roku triumfował na kortach im. Rolanda Garrosa, natomiast dwa lata później przegrał w finale. Łącznie jest trzykrotnym zwycięzcą imprez wielkoszlemowych - również Australian Open 2014 i US Open 2016.

Młodszy od niego o 15 lat i mierzący zaledwie 172 cm Gaston jest jedną z rewelacji tegorocznego turnieju, do którego dostał się dzięki otrzymaniu tzw. dzikiej karty. Z Wawrinką zmierzył się po raz pierwszy w karierze, ich piątkowy pojedynek trwał trzy godziny i 10 minut.

W 1/8 finału rywalem Francuza będzie rozstawiony z numerem trzecim Austriak Dominic Thiem, triumfator niedawnego US Open.

To będzie szalone doświadczenie. Dam z siebie wszystko, tak jak dzisiaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mam nic do stracenia - podkreślił Gaston.

Wyniki piątkowych meczów 3. rundy singla mężczyzn w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open:

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Stefano Travaglia (Włochy) 6:1, 6:4, 6:0

Dominic Thiem (Austria, 3) - Casper Ruud (Norwegia, 28) 6:4, 6:3, 6:1

Hugo Gaston (Francja) - Stanislas Wawrinka (Szwajcaria, 16) 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0

Lorenzo Sonego (Włochy) - Taylor Harry Fritz (USA, 27) 7:6 (7-5), 6:3, 7:6 (19-17)

Sebastian Korda (USA) - Pedro Martinez Portero (Hiszpania) 6:4, 6:3, 6:1