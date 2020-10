Iga Świątek sensacyjnie pokonała najwyżej rozstawioną Rumunkę Simonę Halep 6:1, 6:2 w 1/8 finału French Open. 19-letnia tenisistka z Raszyna po raz pierwszy w karierze awansowała do czołowej "ósemki" w wielkoszlemowych zmaganiach.

Zajmująca 54. miejsce w rankingu WTA Świątek zrewanżowała się w efektownym stylu będącej drugą rakietą świata Halep za dotkliwą porażkę w ich jedynym wcześniejszym pojedynku. Poprzednio zmierzyły się w 1/8 finału...ubiegłorocznej edycji zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa. Debiutująca wówczas w tej imprezie Polka zeszła z kortu po 45 minutach, przegrywając 1:6, 0:6.

Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego nigdy wcześniej nie pokonała tak wysoko notowanej przeciwniczki. Po raz pierwszy też dotarła do wielkoszlemowego ćwierćfinału. Na najlepszej "16" - poza poprzednim French Open - zatrzymała się też na początku tego sezonu w Australian Open.

O awans do półfinału zagra z rozstawioną z "piątką" Holenderką Kiki Bertens lub włoską kwalifikantką Martiną Trevisan.

Halep ostatnio była na fali. Po wznowieniu międzynarodowej rywalizacji po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zwyciężyła w obu imprezach WTA, w których startowała (Praga i Rzym). Z występu w wielkoszlemowym US Open zrezygnowała z powodu obaw związanych z Covid-19. Przed zawieszeniem zmagań triumfowała w Dubaju, co sprawiło, że miała na koncie 17 wygranych meczów z rzędu. W niedzielę serię tę przerwała Świątek. Popsuła także starszej o 10 lat przeciwniczce plan odzyskania miana liderki rankingu WTA. Doszłoby do tego, gdyby wygrała paryską imprezę.

Tenisistka z Konstancy ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe, pierwszy wywalczyła dwa lata temu właśnie w stolicy Francji.

Wynik 1/8 finału singla kobiet:

Iga Świątek (Polska) - Simona Halep (Rumunia, 1) 6:1, 6:2.