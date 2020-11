Rublow jest rewelacją tego roku - wygrał pięć turniejów, z czego dwa halowe. Sukcesy pozwoliły 23-letniemu zawodnikowi awansować na ósme miejsce w światowym rankingu i po raz pierwszy dostać się do ATP Finals. Po dotarciu do Londynu przyznał, że jest zdenerwowany debiutem.

Reklama

W niedzielę nie był w stanie poważniej zagrozić Nadalowi. Wicelider światowej listy w każdym z setów zanotował po przełamaniu i kontrolował przebieg rywalizacji.

34-letni Hiszpan w przeszłości nie korzystał z wszystkich 15 przepustek do mastersa. To jego 10. występ w tej imprezie, a wciąż czeka na pierwszy triumf. Najbliższej był w 2010 i 2013 roku, gdy dotarł do finału.

Nie jest tajemnicą, że halowe turnieje nie należą do ulubionych zdobywcy 20 tytułów wielkoszlemowych. Wygrał łącznie 66 imprez ATP, ale tylko dwukrotnie pod dachem.

"Możemy szukać wymówek, ale liczby mówią same za siebie. Bez wątpienia grałem mniej takich imprez niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni. Taki rodzaj kortu nie jest idealny dla mojego stylu, ale myślę, że w ostatnich latach prezentowałem się w takich turniejach lepiej niż na początku kariery. Mastersa jeszcze nie wygrałem, ale mam nadzieję, że to się teraz zmieni" - zaznaczył.

Na jego korzyść działa teraz... przerwa związana z pandemią Covid-19. Rok temu przed ATP Finals miał rozegranych 65 meczów w sezonie, teraz tylko 30. Dzięki temu zachował więcej świeżości na występ w Londynie.

W pierwszym pojedynku tej grupy Dominic Thiem pokonał broniącego tytułu Stefanosa Tsitsipasa 7:6 (7-5), 4:6, 6:3. Austriak zrewanżował się tym samym Grekowi za porażkę w decydującym meczu poprzedniej edycji londyńskiej imprezy. W drugiej kolejce Nadal zagra z Thiemem, a Rublow z Tsitsipasem.

W niedzielę występ zainaugurowali też debliści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. W meczu grupy Mike'a Bryana ulegli amerykańsko-brytyjskiemu duetowi Rajeev Ram-Joe Salisbury 5:7, 6:3, 5-10.

W poniedziałek do zmagań włączą się singliści z Grupa Tokio 1970, w której są: Serb Novak Djokovic (walczący o szósty triumf w mastersie i wyrównanie rekordu Szwajcara Rogera Federera), Rosjanin Daniił Miedwiediew, Niemiec Alexander Zverev i debiutujący w tej imprezie Argentyńczyk Diego Schwartzman.

W fazie grupowej rywalizacja toczy się system "każdy z każdym". Do półfinału przejdą dwaj najlepsi singliści i dwa najlepsze deble z każdej z grup.

Wyniki niedzielnych meczów Grupy Londyn 2020: Rafael Nadal (Hiszpania) - Andriej Rublow (Rosja) 6:3, 6:4 Dominic Thiem (Austria) - Stefanos Tsitsipas (Grecja) 7:6 (7-5), 4:6, 6:3