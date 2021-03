Polacy już wcześniej zapewnili sobie zwycięstwo nad Salwadorczykami. W sobotnim deblu Łukasz Kubot z Janem Zielińskim wygrali z parą Arevalo, Luis Miralles 6:4, 6:2. Dlatego też kapitan daviscupowej reprezentacji Mariusz Fyrstenberg do ostatniej gry singlowej, która nie miała już większego znaczenia, desygnował debiutanta, 19-letniego Marka.

Bytomianin bardzo długo dotrzymywał kroku liderowi drużyny gości. Starszy o 16 lat od Marka Arevalo w dziewiątym gemie przełamał serwis rywala i utrzymał swoje podanie.

Polakowi momentami brakowało cierpliwości i dokładności na korcie, co skrzętnie wykorzystywał Salwadorczyk. W ostatnim gemie Marek dwa dość łatwe smecze posłał w aut i przegrał drugą partę 2:6.

Biało-czerwoni wygrali już dziewiąty z rzędu mecz w Pucharze Davisa. To zwycięstwo może otworzyć im szansę udział w play off o awans do Grupy Światowej I. Kolejnego rywala poznają dopiero jesienią.

Wynik gry pojedynczej: Wojciech Marek (Polska) - Marcelo Arevalo (Salwador) 4:6, 2:6.

autor: Marcin Pawlicki

lic/ co/