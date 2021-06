Zajmująca 44. miejsce na światowej liście Linette po raz trzeci zmierzyła się z 81. w tym zestawieniu Anisimovą. Ma na nią - jak na razie - patent w przypadku Wimbledonu. Wygrała z nią również w drugiej rundzie poprzedniej edycji tej imprezy dwa lata temu (ubiegłoroczną odwołano z powodu pandemii COVID-19). W tym sezonie na otwarcie w turnieju WTA w Charleston górą zaś była tenisistka z USA.

Cieszę się, że po pierwszym secie udało mi się wrócić. Zaczęłam za wolno. Od drugiej partii posyłałam dłuższe piłki, zaczęłam grać agresywniej, czego brakowało wcześniej - oceniła poznanianka na konferencji prasowej.

Serwis atutem Linette

Linette potwierdziła, że tego dnia jej mocnym punktem nie było własne podanie. Przez cały mecz ten serwis nie był najlepszy, niestety. Cieszę się, że mimo wszystko udało mi się znaleźć sposób na to. W drugim secie byłam bardziej konsekwentna. Cały czas miałam duże problemy, bo na trawie nie jest łatwo kogoś przełamać, a Amanda bardzo dobrze returnuje i cały czas była ta presja - relacjonowała.

Trzecia runda, do której dotarła w 2019 roku, jest najlepszym wynikiem poznanianki na londyńskiej trawie.

O powtórzenie tego osiągnięcia teraz zagra z rozstawioną z "trójką" Ukrainką Jeliną Switoliną.

Gra też Iga Świątek

Późnym popołudniem na kort nr 2 powinna wyjść rozstawiona z "siódemką" Świątek. Tenisistka z Raszyna zgodnie z planem rozpoczęła występ w poniedziałek - grała wówczas na zadaszonym obiekcie. W środę będzie już zdana na aurę. 20-letnia Polka już ma powody do zadowolenia - dwa dni temu po raz pierwszy w karierze wygrała spotkanie w seniorskim Wimbledonie. Dwa lata temu przegrała mecz otwarcia.

Triumfatorkę juniorskiej edycji tej imprezy sprzed trzech lat czeka teraz pierwszy w karierze pojedynek z Wierą Zwonariową.

Starsza o 17 lat Rosjanka obecnie zajmuje 96. miejsce w rankingu WTA, ale 11 lat temu była jego wiceliderką. W dorobku ma 12 wygranych turniejów WTA, choć ostatni z tych sukcesów odniosła 10 lat temu. W Wielkim Szlemie w singlu jej najlepszym wynikiem jest finał, do którego dotarła dwa razy w 2010 roku - w Wimbledonie i w US Open. Ma też na koncie również wiele sukcesów w grze podwójnej. W deblu zwyciężyła w US Open 2006, Australian Open 2012 i US Open 2020, a w Wimbledonie 2010 zatrzymała się na finale. W mikście zaś triumfowała w 2004 roku w Nowym Jorku, a dwa lata później w Londynie.

Rozstawiony z numerem 14. Hubert Hurkacz we wtorek awansował do drugiej rundy i o awans o kolejnej powalczyć powinien w czwartek