Linette nie będzie miała tradycyjnego w wielkoszlemowej rywalizacji dnia przerwy między spotkaniami singlowymi. Ze względu na duże opóźnienia spowodowane deszczem mecz otwarcia rozegrała dopiero w środę. Pokonała w nim 81. w światowym rankingu Amerykankę Amandę Anisimovą 2:6, 6:3, 6:1.

Teraz poprzeczka powędruje znacznie wyżej - Switolina to piąta rakieta świata. Zajmująca 44. pozycję na liście WTA Polka zmierzyła się z nią dotychczas dwukrotnie i oba te zacięte, ale dwusetowe spotkania przegrała. Toczyły się one na kortach ziemnych - w trzeciej rundzie French Open 2017 i w 1/8 finału ubiegłorocznych zawodów WTA w Strasburgu. W czwartek po raz pierwszy spotkają się na trawiastej nawierzchni.

Niespełna 27-letnia Ukrainka to dwukrotna półfinalistka wielkoszlemowa. Poza poprzednią edycją Wimbledonu sprzed dwóch lat (ubiegłoroczną odwołano z powodu pandemii COVID-19) dotarła do tego etapu także w US Open 2019. Tenisistka z Odessy ma też w dorobku 15 wygranych turniejów WTA. Starsza o dwa lata poznanianka jeszcze nigdy w Wielkim Szlemie nie przekroczyła trzeciej rundy.

Ich mecz powinien się rozpocząć ok. godz. 15 czasu polskiego na korcie nr 2.

Później powinien rozpocząć grę Hurkacz. Jego spotkanie z Marcosem Gironem ma zakończyć rywalizację na korcie nr 15. Polak, który zaczął występ w Londynie od pokonania Włocha Lorenzo Musettiego 6:4, 7:6 (7-5), 6:1, nigdy wcześniej nie grał przeciwko Amerykaninowi, który jest 66. tenisistą świata. Hurkacz miał więcej czasu na przygotowania do pojedynku - swój mecz rozegrał we wtorek, a rywal kończył grę w środę.

Niespełna 28-letni Giron po raz drugi znalazł się w głównej drabince Wimbledonu. W poprzedniej edycji przegrał mecz otwarcia. W Wielkim Szlemie jego najlepszym wynikiem jest jak na razie trzecia runda, na której zatrzymał się niespełna miesiąc temu we French Open.

W czwartek do gry w Londynie włączą się debliści. Z Polaków zaprezentuje się Łukasz Kubot. Razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo są rozstawieni z numerem ósmym, a zaczną od meczu z Amerykanami Nathanielem Lammonsem i Jacksonem Withrowem.

Awans do trzeciej fazy zmagań w singlu w środę wywalczyła rozstawiona z "siódemką" Iga Świątek.