Hurkacz doskonale zaczął spotkanie. Wygrał pięć gemów z rzędu i ostatecznie potrzebował nieco ponad pół godziny, aby rozstrzygnąć seta na swoją korzyść. W drugim Polak również szybko przełamał rywala, ale w ósmym gemie przegrał przy własnym podaniu. W tie-breaku 34. na liście ATP Davidovich Fokina błyskawicznie przejął inicjatywę i wyrównał stan meczu.

Reklama

Trzecia partia miała podobny przebieg do pierwszej. Hurkacz dominował na korcie i pierwszą piłką meczową zakończył pojedynek.

To było trzecie spotkanie tych tenisistów i pierwsze zwycięstwo Hurkacza.

Jego styl gry nie do końca mi leży, dlatego cieszę się z tej wygranej - zdradził po meczu Polak. Zadowolony z tego spotkania był także mój trener Craig Boyton, choć podkreślał, że w kilku sytuacjach mogłem się lepiej zachować. To spotkanie dało mu jednak sporo materiału do analizy, co ma zaprocentować w przyszłości - podkreślił Hurkacz.

Murray na drodze Polaka

Kolejnym rywalem Polaka będzie Andy Murray. Słynny Brytyjczyk, którego w ostatnich latach prześladują kontuzje, otrzymał od organizatorów "dziką kartę". W rankingu zajmuje bowiem dopiero 181. miejsce. W pierwszej rundzie Murray pokonał Francuza Richarda Gasqueta 6:4, 6:4. Hurkacz nie miał wcześniej okazji z nim zagrać.