Zajmujący 115. miejsce w rankingu ATP Majchrzak bardzo pewnie uporał się ze 140. w tym zestawieniu Rodionovem.

Dzięki temu po raz trzeci z rzędu zagra w turnieju głównym nowojorskiej imprezy. Dwa lata temu w debiucie, gdy również był kwalifikantem, dotarł do trzeciej rundy, co pozostaje jego najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie. W poprzednim sezonie przegrał z kolei mecz otwarcia. Do eliminacji przystąpił tych zawodów przystąpił również w 2018 roku, ale wówczas nie zdołał ich przejść.

Swojego rywala w pierwszej rundzie w głównej drabince 25-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego pozna dopiero po zakończeniu wszystkich spotkań trzeciej rundy kwalifikacji.

Jako jedyny z Polaków zdołał przejść eliminacje US Open tegorocznej edycji. Na tym etapie odpadli: Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch, Urszula Radwańska i Kacper Żuk.

Zagwarantowany na podstawie rankingu udział w rozpoczynających się w poniedziałek US Open zmaganiach mają Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.