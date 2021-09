Świątek udział w nowojorskiej imprezie rozpoczęła od zwycięstwa nad amerykańską kwalifikantką Jamie Loeb 6:3, 6:4. Z 74. w światowym Ferro spotkała się po raz drugi w karierze. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w lutym wygrała z Francuzką w dwóch partiach.

20-letnia Polka wyrównała w czwartek swój najlepszy wynik w US Open. Na trzeciej fazie zmagań zatrzymała się w poprzednim sezonie. W każdym z trzech pozostałych turniejów wielkoszlemowych dotarła co najmniej do 1/8 finału.

Wynik meczu 2. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 7) - Fiona Ferro (Francja) 3:6, 7:6 (7-3), 6:0.