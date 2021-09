Majchrzak to dopiero trzeci Polak w 28-letniej historii turnieju, który zagra w półfinale. Wcześniej tej sztuki dokonali Jerzy Janowicz i Łukasz Kubot w 2008 roku. Przez kolejne 12 lat biało-czerwoni osiągali co najwyżej fazę ćwierćfinałową. Majchrzak także najlepszy dotychczas swój występ w Szczecinie zakończył w ćwierćfinale, gdy w 2014 roku przegrał z późniejszym triumfatorem Dustinem Brownem. Teraz przyjechał z obietnicą poprawienia tamtego wyniku i już mu się to udało.

Ale nie mam zamiaru na tym kończyć. Chcę wygrać jutrzejszy półfinał i zagrać w niedzielę - zadeklarował po spotkaniu z Rune. Pierwszy set w meczu tych zawodników był jednym z najlepszych widowisk turnieju.

Obaj graliśmy mocno, ofensywnie, na wysokim poziomie - przyznał tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego.

Momenty decydujące o losach seta, a potem całego meczu zdarzyły się pod koniec partii. Najpierw przy stanie 5:6 i własnym podaniu Polak obronił pięć piłek setowych. Doprowadził do tie-breaka i już przy pierwszej nadarzającej się okazji zagraniem wzdłuż linii zdobył setbola.

To całkowicie rozbiło zawodnika z Danii, który miał fatalny początek drugiej partii. Majchrzak wygrał pięć gemów z rzędu i było pewne, że takiej okazji nie wypuści już z rąk. Pozwolił rywalowi jedynie na wygranie jednego gema, a całe spotkanie zakończył efektownym wolejem z połowy kortu.

Ciaś nie dał rady Niemcowi

Wcześniej swoją szansę na półfinał stracił Paweł Ciaś. Jego przeciwnikiem był Niemiec Yannick Hanfmann. Rywal pewnie wygrał pierwszego seta, ale w drugim na początku warszawianin był zdecydowanie bardziej precyzyjny. Objął prowadzenie 4:1 i nie wykorzystał szansy na wyrównanie stanu meczu. Po spotkaniu przyznał, że poczuł się zbyt pewnie, rozluźnił, stracił koncentrację i mecz mu uciekł.

W sobotę Majchrzak będzie mógł wziąć odwet za kolegę, bowiem to właśnie Hanfmann będzie jego rywalem w pojedynku o finał. W drugim półfinale zagrają Czech Zdenek Kolar i Hiszpan Nicola Kuhn.