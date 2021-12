W światowym rankingu ATP Rublow zajmuje piąte miejsce.

Wcześniej o zakażeniu poinformowali: Szwajcarka Belinda Bencic, Tunezyjka Ons Jabeur oraz Hiszpan Rafael Nadal i Kanadyjczyk Denis Shapovalov.

Jabeur zastąpiła w obsadzie Mubadala World Tennis Championship Brytyjkę Emmę Raducanu. Triumfatorka tegorocznej edycji wielkoszlemowego US Open wycofała się z udziału także ze względu na pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa.

Objawy są łagodne

Rublow, który 18 grudnia w finale imprezy w Abu Zabi pokonał Andy'ego Murraya, potwierdził na Twitterze, że przebywa w izolacji i ma niewielkie objawy choroby.

Jestem obecnie w Barcelonie i niestety uzyskałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Przebywam w izolacji i przestrzegam wszelkich protokołów pod nadzorem lekarzy. Jak wiecie, jestem w pełni zaszczepiony i przygotowywałem się do turniejów ATP Cup i Australian Open. Muszę teraz wrócić do zdrowia i pojadę do Melbourne tylko wtedy, jeśli to będzie bezpieczne dla wszystkich - przekazał Rosjanin.

Na początku grudnia "Sborna", w składzie z Rublowem, zdobyła Puchar Davisa, wygrywając w finałowym meczu w Madrycie z Chorwacją 2:0.

Pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2022 roku - Australian Open - rozpocznie się 17 stycznia.