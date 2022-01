Organizatorzy w czwartek ogłosili również, że w kompleksie Melbourne Park każdy z kibiców będzie musiał mieć zasłonięte usta i nos, a maseczkę będzie można zdjąć wyłącznie do picia bądź jedzenia. Wprowadzono również limity osób w pomieszczeniach zamkniętych - jedna na dwa metry kwadratowe.

Nie ulegają zmianie zasady dostępu do innych kortów i wciąż oczekujemy, że kibice tłumnie stawią się na turnieju - zaznaczył w oświadczeniu dyrektor australijskiej federacji (TA) Ben Slack i dodał, że jest przekonany, iż wszelkie środki zaradcze zapewnią wszystkim bezpieczeństwo sanitarne.

Jednocześnie zapowiedziano, że wszystkie zakupione do tej pory bilety pozostają ważne, co może oznaczać, że sprzedaż wejściówek na główne areny nie osiągnęła 50 procent na żadną z sesji.

W czwartek w stanie Wiktoria, którego stolicą jest goszczące Australian Open Melbourne, stwierdzono 37 169 nowych przypadków COVID-19 i 25 zgonów. To nieco mniej niż w środę, kiedy zdiagnozowano 40 127 zakażeń.

Przygotowania w cieniu zamieszania z Djokoviciem

Przygotowania do pierwszego w tym roku wielkoszlemowego turnieju tenisowego przebiegają w cieniu zamieszania z udziałem Novaka Djokovicia. Lider światowego rankingu i dziewięciokrotny triumfator imprezy w Melbourne wciąż nie może być pewny, czy będzie mógł wystąpić po raz 18. i bronić tytułu wywalczonego przed rokiem.

Przy wjeździe do Australii podważono ważność jego wizy, którą otrzymał na podstawie zwolnienia lekarskiego z obowiązkowego dla obcokrajowców szczepienia przeciw COVID-19. Ta sytuacja rozpoczęła trwający już tydzień perturbacji z pobytem słynnego sportowca w hotelu dla imigrantów włącznie. W poniedziałek stronę Djokovicia wziął sąd, ale to nie zamknęło sprawy, gdyż pojawiły się wątpliwości co do prawdziwości jego oświadczeń medycznych i samego testu na koronawirusa, który w połowie grudnia dał rzekomo wynik pozytywny.

Ostateczną decyzję podejmie australijski minister ds. imigracji Alex Hawke, ale jeszcze nie w czwartek. Tego dnia natomiast rozlosowano drabinkę turnieju głównego, z Serbem jako najwyżej rozstawionym graczem. W pierwszej rundzie los skojarzył go z rodakiem Miomirem Kecmanoviciem.