Na otwarcie 26-letni Polak pokonał Argentyńczyka Sebastiana Baeza 6:4, 6:3.

Majchrzak do tej pory zajmował 75. pozycję w światowym rankingu, a w "wirtualnym" notowaniu przesunął się o lokatę do góry, co oznacza, że będzie zajmował najwyższe miejsce w karierze.

W sobotę pierwsze spotkanie na Florydzie rozegra Hubert Hurkacz. Broniący tytułu Polak zmierzy się z Francuzem Arthurem Rinderknechem.

Wynik meczu 2. rundy singla mężczyzn:

Roberto Bautista-Agut (Hiszpania, 15) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:3, 6:3.