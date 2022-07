Już prawie 12 tysięcy osób podpisało petycję wzywającą Amerykańskie Stowarzyszenie Tenisowe (USTA) do dopuszczenia do gry w wielkoszlemowym US Open Serba Novaka Djokovica, który odmówił zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Djokovic nie będzie mógł wziąć udziału w tegorocznej edycji imprezy w Nowym Jorku ze względu na obowiązujące w USA przepisy, zgodnie z którymi podróżni planujący wjechać do kraju muszą być w pełni zaszczepieni i przed wejściem na pokład samolotu przedstawić odpowiednie i wiarygodne dokumenty. Reklama 21-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema w styczniu nie mógł bronić tytułu w Melbourne po tym, jak został deportowany z Australii wskutek braku szczepienia przeciw COVID-19. Na tym etapie pandemii nie ma absolutnie żadnego powodu, aby nie pozwolić Djokovicowi na grę w US Open 2022 - napisano w petycji skierowanej do USTA, która w internecie pojawiła się 21 czerwca. Jej autorzy wzywają rząd USA i kierownictwo USTA do podjęcia działań, które "umożliwią grę najlepszej rakiecie świata". Reklama Serb, który triumfował ostatnio w Wimbledonie, w lutym zapowiedział, że jest gotów zrezygnować z gry w turniejach Wielkiego Szlema, jeżeli będzie zmuszany do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Tegoroczny US Open rozpocznie się 29 sierpnia. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję