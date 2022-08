W 2019 roku, ostatnim przed pandemią koronawirusa, mistrzowie US Open w grze pojedynczej otrzymali premię w wysokości 3,9 mln dolarów, a pokonani w pierwszej i drugiej rundzie mogli liczyć na, odpowiednio, 58 i 100 tys. USD.

Teraz sytuacja zawodników, którzy odpadną we wcześniejszych rundach jest znacznie lepsza. I tak już występ w turnieju głównym w singlu oznacza nagrodę w wysokości 80 tys. dolarów, a awans do drugiej rundy wyceniono na 121 tys. USD.

60,1 mln dolarów to najwyższa pula nagród spośród wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie. Budżet premiowy w Australian Open wyniósł ok. 52 mln USD, a we French Open i Wimbledonie ok. 49 mln.

Nagrody finansowe dla uczestników US Open 2022 (kwoty w dolarach):



gra pojedyncza

1. runda - 80 tys.

2. runda - 121 tys.

3. runda - 188 tys.

4. runda - 278 tys.

ćwierćfinał - 445 tys.

półfinał - 705 tys.

2. miejsce - 1,3 mln

zwycięstwo - 2,6 mln



debel (suma dla duetu)

1. runda - 21,3 tys.

2. runda - 35,8 tys.

1/8 finału - 56,4 tys.

ćwierćfinał - 97,5 tys.

półfinał - 172,0 tys.

2. miejsce - 344,0 tys.

zwycięstwo - 688,0 tys.