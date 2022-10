W walce o półfinał ich rywalami będzie zwycięska para spotkania, w którym startujący z kwalifikacji Belgowie Sander Gille i Joran Vliegen zmierzą się z Niemcami Kevinem Krawietzem i Andreasem Miesem.

W deblu wystąpi również drugi z polskich reprezentantów. Łukasz Kubot w parze Francuzem Fabricem Martinem zagra przeciw Holendrowi Robinowi Hasse i Austriakowi Philippowi Oswaldowi. Austriak w niedawnym turnieju w Sztokholmie był partnerem Hurkacza na korcie. W Szwecji dotarli do drugiej rundy.

Hurkacz, który potrzebuje wciąż punktów, aby zakwalifikować się do turnieju ATP Finals w Turynie, w Wiedniu wystąpi również w grze pojedynczej. Rozstawiony z nr 5 Polak (11. miejsce w ATP) w pierwszej rundzie zagra z Francesem Tiafoe (17.). Francuz to tegoroczny półfinalista US Open.

Wynik. 1. rundy gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz, Marcelo Melo (Polska, Brazylia) - Nikola Mektic, Mate Pavic (Chorwacja, Chorwacja, 3) 1:6, 6:3, 10-4.