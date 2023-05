W poniedziałek rozpoczęły się kwalifikacje do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. We wtorek do gry przystąpią Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Aby znaleźć się w zasadniczej części zmagań trzeba wygrać trzy spotkania.

Kawa w światowym rankingu zajmuje 279. miejsce, a jej rywalką w pierwszej rundzie kwalifikacji będzie Kanadyjka Carol Zhao (177. WTA). Reklama Wracająca do formy po kontuzji Chwalińska na liście WTA jest dopiero 345., ale korzysta z zamrożonego rankingu. We wtorek zmierzy się z rozstawioną z numerem drugim Włoszką Lucrezią Stefanini (105. WTA). W rozpoczynającym się 28 maja turnieju głównym pewne udziału są trzy Polki - broniąca tytułu i prowadząca w światowym rankingu Iga Świątek, Magda Linette (21. WTA) i Magdalena Fręch (87. WTA) Wśród mężczyzn wystąpi natomiast Hubert Hurkacz (13. ATP).