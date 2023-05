Świątek ostatnio rywalizowała w Rzymie, gdzie z powodu kontuzji uda skreczowała w ćwierćfinale. Polka w stolicy Włoch broniła tytułu i wcześniejsze zakończenie zmagań spowodowało, że jej przewaga nad Sabalenką zmniejszyła się do 1399 punktów.

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego do gry wróci przy okazji wielkoszlemowego French Open, które zaczyna się w niedzielę. W Paryżu będzie nie tylko broniła tytułu, ale również 2000 punktów rankingowych. Możliwych scenariuszy utraty przez Świątek numeru jeden jest kilka. Blisko 22-letnia Polka na pewno straci prowadzenie w rankingu, jeśli w Paryżu nie dojdzie co najmniej do półfinału. Natomiast jeśli Sabalenka dotrze do finału, to Świątek zachowa prowadzenie tylko w przypadku kolejnego triumfu na kortach Rolanda-Garrosa.

W czołowej setce jest jeszcze trzecia Polka. Magdalena Fręch spadła z 87. miejsca na 88.

W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku - uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals - Świątek pozostała na trzecim miejscu, a Linette awansowała z 13. na 12. pozycję.