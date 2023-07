To szalone. Pracowałem na to tak ciężko przez tyle lat. A dzisiaj wygrywam i jestem bardzo zadowolony z tego, jak się spisałem i jaki byłem silny psychicznie - powiedział 20-letni Leo Borg, który poprzednie dwa mecze w imprezach rangi ATP przegrał. W światowym rankingu zajmuje 437. miejsce.

To nie był udany dzień dla rodziny Ymerów. Elias przegrał z Borgiem, a jego starszy brat Mikael (51. ATP), który dotarł do trzeciej rundy tegorocznego Wimbledonu, został we wtorek zawieszony na 18 miesięcy za naruszenie przepisów antydopingowych. Szwed w 2021 roku trzykrotnie błędnie poinformował o swoim miejscu pobytu i tym samym uniknął kontroli.