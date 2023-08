Amerykańskie Stowarzyszenie Tenisowe (USTA) dopuściło transpłciowe zawodniczki do mistrzostw USA. Rywalizację w kategorii +55 wygrała transpłciowa kobieta - Alicia Rowley.

Inne tenisistki czują się pokrzywdzone. Ich zdaniem dopuszczenie transpłciowych zawodniczek jest niesprawiedliwe. Według nich w rywalizacji z nimi już na starcie są one w dużo gorszej sytuacji.

Nie podoba się to też Navratilovej. Kobiecy tenis nie jest dla nieudanych sportowców płci męskiej - niezależnie od wieku. To jest niesprawiedliwe. Czy będzie to dozwolone w tym miesiącu na US Open? Tylko z dowodem osobistym? Nie sądzę… - napisała na Twitterze legenda kobiecego tenisa.