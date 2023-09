Rozmawialiśmy o tym, co chcemy zrobić, jeśli mamy nadzieję wygrać, ponieważ jest to dla nas w pewnym sensie motywacja. Nie będzie to golenie głowy, ponieważ już to zrobiliśmy – powiedział Djokovic.

Tenisista niedawno wrócił wspomnieniami do wywiadu dla Międzynarodowej Federacji Tenisowej, gdy w jego trakcie zareagował na klipy wideo z sezonu 2010, w którym Serbia zdobyła Puchar Davisa. W finale pokonała Francję 3:2 i zdobyła swój pierwszy i jedyny tytuł w tych rozgrywkach. Djokovic wniósł ogromny wkład w pierwszy międzynarodowy sukces w tenisie dla swojej ojczyzny. W finale zapewnił drużynie punkt po zwycięstwie nad Gaelem Monfilsem.

Musi to być więc coś, co zrobimy po raz pierwszy jako zespół. Nadal nie osiągnęliśmy porozumienia. Każdy czuje się nieco inaczej w różnych sytuacjach. Damy znać, gdy osiągniemy konsensus w tej sprawie – dodał.

Serbia zakwalifikowała się do fazy pucharowej Pucharu Davisa 2023, która odbędzie się w listopadzie w hiszpańskiej Maladze. W piątek Djokovic pokonał Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę, zapewniając swojej drużynie miejsce w Final Eight.