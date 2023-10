W czołowej "10" rankingu tenisistek WTA nie zaszły zmiany miejsc. Iga Świątek nadal jest druga, ale jest strata do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki zwiększyła się z 590 do 836 punktów. Trzecia Amerykanka Coco Gauff ma do tej dwójki już znaczną stratę.

Wśród stu najlepszych tenisistek globu są jeszcze dwie Polki - Magda Linette utrzymała 23. miejsce, a Magdalena Fręch awansowała o jedną pozycję i jest 69. W rankingu WTA Race, na podstawie którego wyłanianych jest osiem najlepszych tenisistek roku i zarazem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals - również prowadzi Sabalenka, Świątek jest druga, a Gauff trzecia. Znana jest już cała ósemka, która zagra w meksykańskim Cancun (29 października - 5 listopada). Reklama Spory awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP Zobacz również Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 16 października: 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9381 pkt 2. (2) Iga Świątek (Polska) 8545 3. (3) Cori Gauff (USA) 6455 4. (4) Jessica Pegula (USA) 6050 5. (5) Jelena Rybakina (Kazachstan) 5870 6. (6) Maria Sakkari (Grecja) 4475 7. (7) Ons Jabeur (Tunezja) 4190 8. (8) Marketa Vondrousova (Czechy) 3839 9. (9) Karolina Muchova (Czechy) 3663 10. (10) Caroline Garcia (Francja) 3450 ... 23. (23) Magda Linette (Polska) 1876 69. (70) Magdalena Fręch (Polska) 929 217.(220) Katarzyna Kawa (Polska) 331 321.(309) Weronika Falkowska (Polska) 194 372.(393) Maja Chwalińska (Polska) 163Czołówka rankingu WTA Race - stan na 16 października: 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 8425 pkt 2. Iga Świątek (Polska) 7795 3. Coco Gauff (USA) 5955 4. Jelena Rybakina (Kazachstan) 5865 5. Jessica Pegula (USA) 4895 6. Ons Jabeur (Tunezja) 3695 7. Marketa Vondrousova (Czechy) 3671 8. Karolina Muchova (Czechy) 3650 ------------------------------------------------ 9. Maria Sakkari (Grecja) 3245 10. Barbora Krejcikova (Czechy) 2775 ... 24. Magda Linette (Polska) 1811 65. Magdalena Fręch (Polska) 768

