W pierwszym gemie obaj tenisiści wygrywali gemy przy swoim serwisie. Sinner przełamał jednak Djokovica w końcówce i wygrał 7:5. W drugiej partii doszło do tie-breaka, w którym Serb zwyciężył 7-5.

Hurkacz zastąpi Tsitsipasa

W trzecim secie Djokovic został przełamany i przegrywał już 2:4, jednak doprowadził do stanu 4:4, a następnie 6:6. Tym razem w tie-breaku Włoch zwyciężył 7-2. Mecz trwał ponad trzy godziny i zakończył się po północy. Sinner z dwoma zwycięstwami prowadzi w Grupie Zielonej.

Reklama

Grek Stefanos Tsisipas już przed turniejem uskarżał się na kłopoty z łokciem. Z tego powodu nie mógł normalnie trenować. Rozegrał jednak w niedzielę cały mecz z Sinnerem, przegrywając 4:6, 4:6. We wtorek jednak musiał skreczować już po trzech gemach, przy stanie 2:1 dla Rune. Tym razem miał problem z plecami. Hurkacz zastąpi go jako pierwszy rezerwowy w czwartkowym spotkaniu z Djokovicem. Polski tenisista jednak nie ma już szans na awans do półfinału, nawet jeśli wygra z liderem światowego rankingu.

Reklama

Hurkacz także przed rokiem był rezerwowym w mastersie. Jako pełnoprawny uczestnik turnieju wystąpił w 2021 roku, ale przegrał wszystkie trzy mecze grupowe.