Dodał, że w najbliższych dniach ogłosi datę i miejsce powrotu do zawodowego tenisa.

Nie padła żadna data

37-letni Hiszpan nie gra w tourze od stycznia, kiedy to doznał kontuzji podczas wielkoszlemowego Australian Open. Musiał przejść zabieg artroskopii biodra, co spowodowało wielomiesięczną przerwę. Podczas rehabilitacji zapowiadał, że 2024 rok będzie prawdopodobnie ostatnim w jego profesjonalnej karierze.

Reklama

Nie wiadomo, kiedy Nadal planuje powrót na korty. Sezon rozpocznie się pod koniec grudnia, a pierwszym wielkim turniejem będzie styczniowy Australian Open.

Reklama

Nadal gorszy od Djokovica

Z jego powrotu cieszy się lider światowego rankingu i wielki rywal Serb Novak Djokovic.

Dla świata tenisa to bez wątpienia wspaniała wiadomość. Myślę, że byłoby miło, gdyby odbył się jeszcze co najmniej jeden mecz pomiędzy Nadalem a mną. To największa rywalizacja pod względem liczby rozegranych meczów, jaką kiedykolwiek widział ten sport. To wielki wojownik, który nigdy się nie poddaje. Pomimo kontuzji chce kontynuować karierę, co zasługuje na podziw - powiedział Djokovic. Serb obecnie występuje w turnieju ATP Finals w Turynie. W czwartek w meczu grupowym pokonał Huberta Hurkacza.

Djokovic jest rekordzistą pod względem liczby wygranych turniejów wielkoszlemowych. Zdobył 24 tytuły, podczas gdy Nadal ma ich 22.