Hurkacz w środę zmierzy się z Amerykaninem Marcosem Gironem w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 na kortach twardych w Tokio.

1000 asów Hurkacza

W roku 2023 Polak dołączył do ekskluzywnego grona dziewięciu zawodników, którzy zanotowali ponad 1000 asów w sezonie ATP Tour.

Reklama

Od dziś do końca sezonu za każdego mojego asa przekażę 100 euro na pomoc dla osób poszkodowanych w tragicznej powodzi w Polsce. Sport to dla mnie nie tylko pasja i rywalizacja, ale też szansa, żeby zrobić coś dobrego dla innych - napisał w mediach społecznościowych tenisista, urodzony 11 lutego 1997 r. we Wrocławiu.

Woda wiele szkód wyrządziła we Wrocławiu

Podczas powodzi, które dotknęły we wrześniu Polskę i inne kraje Europy Środkowej zginęły co najmniej 23 osoby. To największa klęska żywiołowa, która nawiedziła ten region od 1997 roku, gdy wiele szkód woda wyrządziła m.in. we Wrocławiu. Teraz szczególnie ucierpiały obszary w regionie granicy polsko-czeskiej. Od Rumunii po Polskę powodzie pozostawiły wiele zniszczeń, rozprzestrzeniając błoto i gruz w miastach, niszcząc mosty, zalewając posesje i samochody oraz pozostawiając władzom i właścicielom domów rachunek za szkody, który wyniesie miliardy dolarów.

Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że Polska zmobilizuje nawet 23 miliardy złotych, aby poradzić sobie ze skutkami powodzi. Część tych funduszy będzie pochodziła z Unii Europejskiej.