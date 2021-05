Mecz rozpoczął się od remisowego wyścigu, w którym przez większą część dystansu prowadził Robert Lambert (przez trzy sezony był zawodnikiem lubelskiego klubu), ale klasę pokazał Grigorij Łaguta, który na ostatnim okrążeniu wyprzedził Brytyjczyka.

Zgodnie z przewidywaniami, bieg juniorów zakończył się podwójnym zwycięstwem lublinian Mateusza Cierniaka i Wiktora Lamparta, a w następnych gospodarze, wygrywając 4:2, po efektownej jeździe Mikkela Michelsena i 5:1 (Krzysztof Buczkowski przed Lampartem), objęli dziesięciopunktowe prowadzenie.

Pierwszą indywidualną wygraną żużlowiec zespołu toruńskiego Lambert odnotował w piątym wyścigu, ale na dwóch kolejnych miejscach przyjechali lublinianie, co przyniosło remis. Pierwszy natomiast wygrany 4:2 przez gości bieg, był dziesiątym w meczu, kiedy problemy techniczne motocykla Dominika Kubery sprawiły, że został on wykluczony przed startem, a prowadzącego Jarosława Hampela na ostatnim wirażu wyprzedził Jack Holder. Także jedenastą gonitwę Apator wygrał 4:2, gdy Adrian Miedziński pokonał Łagutę. W efekcie 14-punktowe prowadzenie Motoru zmniejszyło się do dziesięciu.

Teoretycznie podopieczni Tomasza Bajerskiego mieli więc jeszcze szanse na nawiązanie bardziej wyrównanej walki, ale mimo świetnej jazdy Lamberta ostatecznie Motor wygrał 51:39, w czym udział mieli wszyscy zawodnicy, wśród których prym wiedli Michelsen i Łaguta, a juniorzy Lampart i Cierniak potwierdzili, iż zaliczają do najlepszych w ekstralidze.

Motor Lublin - eWinner Apator Toruń 51:39

Motor Lublin: Mikkel Michelsen 14 (3,3,3,2,3), Grigorij Łaguta 12 (3,3,3,2,1), Jarosław Hampel 8 (0,1,2,3,2), Wiktor Lampart 6, Mateusz Cierniak 5 (3,1,1), Krzysztof Buczkowski 3 (3,0,0,w), Dominik Kubera 3 (1,2,w,0)

eWinner Apator Toruń: Robert Lambert 14 (2,3,2,1,3,3), Jack Holder 8 (0,2,3,1,2), Paweł Przedpełski 7 (2,2,1,2,0), Adrian Miedziński 6 (1,0,2,3,0), Krzysztof Lewandowski 2 (1,0,1,0), Chris Holder 1 (1,0,0,-), Kamil Marciniec 1 (0,1,-)

Najlepszy czas 66,76 uzyskał Robert Lambert w 5. wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 2100