Po pierwszej czterobiegowej serii wyścigów gospodarze uzyskali ośmiopunktową przewagę 16:8, dzięki dwukrotnym podwójnym zwycięstwom (juniorzy Wiktor Lampart i Mateusz Cierniak przed Wiktorem Jasińskim i Kamilem Pytlewskim oraz Krzysztof Buczkowski i Lampart przed Jasińskim i Rafałem Karczmarzem) przy dwóch remisach, kiedy jako pierwsi linię mety przekraczali Słowak Martin Vaculik i Bartosz Zmarzlik, czyli asy atutowe gorzowian.

Reklama

Przegrywając ośmioma punktami 17:25, do ósmego wyścigu trener Stali Stanisław Chomski w ramach rezerwy taktycznej desygnował właśnie tych dwóch swoich najlepszych zawodników, ale przyniosło to tylko remis, bo wprawdzie wygrał Zmarzlik, ale Vaculika wyprzedzili Lampart i Mikkel Michelsen.

Niespodziewanie jednak to kolejny bieg przyniósł pierwsze podwójne zwycięstwo gości, kiedy Anders Thomsen i Szymon Woźniak pokonali Grigorija Łagutę i Buczkowskiego. Od tego momentu mecz stawał się coraz bardziej wyrównany. Nie brakowało też kontrowersyjnych decyzji arbitra.

Przed biegami nominowanymi Motor prowadził zaledwie jednym punktem 39:38. W pierwszym z nich dzięki pierwszemu indywidualnemu zwycięstwu Dominika Kubery przed Woźniakiem, Michelsenem i Thomsenem przewaga ta wzrosła do trzech punktów, co sprawił, iż o ostatecznym zwycięstwie którejś z drużyn (remisu nie mogło już być) decydował wyścig finałowy, w którym Stal reprezentowali dwukrotny mistrz świata Zmarzlik i były mistrz Europy Słowak Vaculik. Emocje na trybunach sięgały zenitu, kiedy tę znakomitą parę zdecydowanie już na początku wyprzedził kapitan Motoru Łaguta, zapewniając swojemu zespołowi ważną wygraną. To był także pierwszy indywidualny sukces Rosjanina tego dnia.

U najlepszego dotąd żużlowca Motoru Mikkela Michelsena widać było oznaki zmęczenia, bo od środy był to jego czwarty start, a w sobotę dopiero po północy zakończyły się we włoskim Terenzano zawody turnieju kwalifikacyjnego Grand Prix Challenge, w których Duńczyk zajął drugie miejsce (za Patrykiem Dudkiem) awansując do finału w słowackiej Żarnovicy.

Zaległy mecz 9. kolejki:

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów 46:43

Punkt bonusowy dla Stali, która pierwszy mecz wygrała 52:38

Motor Lublin: Grigorij Łaguta 9 (2,2,1,1,3), Dominik Kubera 9 (2,1,1,2,3), Jarosław Hampel 8 (1,2,3,2,0), Wiktor Lampart 7 (3,2,2,0), Mikkel Michelsen 7 (1,3,1,w,1), Krzysztof Buczkowski 4 (3,1,0,-), Mateusz Cierniak 3 (2,w,1)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 16 (3,3,3,2,3,2), Martin Vaculik 10 (3,3,0,3,w,1), Anders Thomsen 8 (0,2,3,3,0), Szymon Woźniak 7 (0,1,2,2,2), Wiktor Jasiński 2 (Kamil Pytlewski 0 (0,-0), Rafał Karczmarz 0 (0,0,-,-)

Najlepszy czas 68,00 uzyskał Mikkel Michelsen w 6. wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 5 000.

Wyniki meczów 9. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2021-06-11:

Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa 47:43

eWinner Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław 36:54

2021-06-13:

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 45:45

2021-06-20:

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów 46:43

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Betard Sparta Wrocław 9 7 0 2 464-345 16 +119

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 9 6 0 3 424-385 14 +39

3. Motor Lublin 9 6 1 2 410-399 13 +11

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 9 5 0 4 417-393 11 +24

. Fogo Unia Leszno 9 5 0 4 417-393 11 +24

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 9 2 1 6 371-439 6 -68

7. eWinner Apator Toruń 9 2 0 7 386-424 5 -38

8. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 9 1 2 6 349-460 4 -111

Mecze w następnej kolejce

2021-06-25:

Moje Bermudy Stal Gorzów - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz (18.00)

eWinner Apator Toruń - Fogo Unia Leszno (20.30)

2021-06-27:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin (19.15)