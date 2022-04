Srebrny Kask to zawody, w których mogą startować wyłącznie młodzieżowcy (do lat 21). Najlepsi zawodnicy z tego turnieju uzyskają prawo startu w eliminacjach do indywidualnych mistrzostw świata juniorów.

Przed rokiem w Bydgoszczy zwyciężył Jakub Miśkowiak z Włókniarza Częstochowa, który jest także na liście startowej tegorocznego finału.