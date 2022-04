Reklama

Po pierwszej serii startów Sparta prowadziła 17:7 i wydawało się, że wielkich emocji na inaugurację sezonu na Stadionie Olimpijskim nie będzie. Goście byli jedynie tłem dla bardzo szybkich gospodarzy, którzy nawet jak przegrywali start, na dystansie wychodzili na punktowane pozycje.

9 punktów młodzieżowców Sparty

W biegu piątym para Apatora Robert Lambert i Patryk Dudek pokonała 5:1 Taia Woffindena oraz Gleba Czugonowa i sektor kibiców gości miał pierwszą okazję do radości. Pierwszą i ostatnią, bo w kolejnych wyścigach torunianie w najlepszym wypadku przywozili remis.

Chwilę później po raz drugi na torze pojawił się Bartłomiej Kowalski, który do zespołu z Wrocławia dołączył przed tym sezonem. Młodzieżowiec Sparty najpierw założył się bezpardonowo na pierwszym łuku na Jacka Holdera i później zaczął atakować Pawła Przedpełskiego. Na kolejnym okrążeniu popełnił błąd, spadł na ostatnie miejsce, ale zaraz rzucił się do ataku i ostrym atakiem wyprzedził Australijczyka.

Dwa biegi później podobnym wyczynem popisał drugi młodzieżowiec Sparty Michał Curzytek, który pokonał Przedpełskiego i przywiózł cenny punkt. W sumie młodzi żużlowcy gospodarzy zdobyli dziewięć punktów, ani razu nie przywożąc zera. Ich rówieśnicy w zespole Apatora w sumie zdobyli tylko "oczko".

Holder zawiódł najbardziej

Torunianie polegli na Olimpijskim jednak nie przez młodzieżowców, ale dlatego, że byli zdecydowanie słabsi jako zespół. Wyrównaną walkę potrafił nawiązać praktycznie tylko Robert Lambert, pojedyncze udane biegi miał Przedpełski i to wszystko. Zawiódł nieco też Patryk Dudek, ale przede wszystkim Holder, który w sześciu startach zdobył trzy punkty.

Losy spotkania zostały rozstrzygnięte praktycznie już po dziesiątym biegu, który Woffinden i Czugunow wygrali podwójnie. W tym momencie było 40:20 i tylko samymi podwójnymi wygranymi goście mogli uratować remis. Cudu nie było i mistrz Polski rozgromił Apator 59:31.

Pokaz mocy Sparty w biegu nominowanym

Wisienką na torcie i pokazem mocy Sparty był drugi bieg nominowany. Ze startu najlepiej wyszedł Przedpełski, ale za plecami miał bardzo szybkiego w niedzielę Janowskiego i Woffindena. Wrocławianie na drugim okrążeniu przeprowadzili atak równocześnie i zawodnik Apatora zanim spojrzał w jedną stroną, a następnie drugą, już był trzeci.

Później było widać, że Brytyjczyk chce przepuścić Janowskiego na pierwsze miejsce, aby ten miał na koncie komplet 18 punktów, lecz ten nie za bardzo palił się do wyprzedzania, ale i tak zakończył mecz z imponująca liczbą 17 "oczek".

Betard Sparta Wrocław – For Nature Solutions Apator Toruń 59:31

Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 17 (3,3,3,3,3,2), Tai Woffinden 14 (3,1,2,3,2,3), Daniel Bewley 13 (2,2,3,3,0,3), Gleb Czugunow 6 (1,0,1,2,1,1), Bartłomiej Kowalski 5 (3,1,1), Michał Curzytek 4 (2,1,1)

For Nature Solutions Apator Toruń: Robert Lambert 10 (1,3,2,2,2,0), Paweł Przedpełski 9 (2,2,0,1,3,1), Patryk Dudek 8 (0,2,2, 1,1,2), Jack Holder 3 (0,3,0,0,w,0), Denis Zieliński 1 (1,0,0,0), Krzysztof Lewandowski 0 (0,0,-)

Najlepszy czas dnia uzyskał Maciej Janowski w biegu ósmym (63,18)

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa)

Widzów: ok. 11 tysięcy.