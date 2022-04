Reklama

Żużlowa reprezentacja kraju prowadzona przez Rafała Dobruckiego przez ostatnie dni przebyła na zgrupowaniu w Bydgoszczy, gdzie korzystała ze stadionu miejscowej Polonii.

Zmarzlik czuje, że jest w formie

Zmarzlik, który pod koniec marca wygrał w Bydgoszczy inaugurujące sezon Kryterium Asów, a na początku kwietnia w Toruniu Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi, przyznał w rozmowie z PAP, że czuje bardzo dobrą dyspozycję po zimie.

Jestem z aktualnej dyspozycji zadowolony. Pracujemy nadal, aby ją utrzymywać, a nawet poprawiać - wskazał.

Reklama

Wyraził swoje zadowolenie z tego, że kalendarz żużlowy na rok 2022 będzie po dwóch latach pandemii w końcu pełniejszy.

Nudy nie ma i nie będzie. Fajnie - powiedział dwukrotny indywidualny mistrz świata. Pytany o trzeci indywidualny triumf w żużlowej Grand Prix wskazał, że nie zdradzi dziennikarzom, co siedzi mu w głowie. Mogę powiedzieć tyle, że robię wszystko, aby było jak najlepiej - powiedział.

Bydgoszcz domem polskich żużlowców?

Najważniejszą dla reprezentacji imprezą sezonu będzie FIM Speedway of Nations. Gospodarzem czterodniowego w tym roku turnieju zaplanowanego na 27-30 lipca, będzie duńskie miasto Esbjerg.

Bydgoszcz może być domem kadry, bo wszyscy się tu dobrze czują. Bardzo dziękuję klubowi Polonia, który profesjonalnie podchodzi do tematu. Nigdy nie było tutaj z niczym kłopotu. Wybieramy Bydgoszcz na zgrupowanie, bo tor szybko wiosną funkcjonuje. Na pogodę nie mamy wpływu. Do tego to tor z dużą legendą, bardzo dobry do sprawdzenia motocykli - mówił podczas środowej konferencji prasowej trener reprezentacji Dobrucki.

Reklama

Przyznał, że żużel jest bardzo dynamicznym sportem i z sezonu na sezon zachodzi wiele zmian w kalendarzu. Co się wydarzy podczas Speedway of Nations? Czas pokaże - podkreślił.

Reszta Świata kontra reprezentacja Polski

Zmarzlik zaznaczył, że ostatnie trzy dni kadra spędziła "bardzo owocnie".

Czas wykorzystaliśmy do maksimum i w dobrą stronę. Do rywalizacji drużynowej reprezentacji jest jeszcze sporo czasu i wiele się może zmienić. W głowie jednak jest to, aby pokazać się z dobrej strony i zostać zauważonym przez trenera - wskazał.

Podczas konferencji przekazano, że żużlową kadrę czekają także w tym sezonie dwa mecze towarzyskie. Pierwszy odbędzie się 2 maja w Bydgoszczy, a rywalem będzie zespół Reszty Świata.

Drugi pojedynek jest dogrywany — odnośnie do terminu i rywala. Zapowiedziano także ogłoszenie jeszcze jednej, zupełnie nowej imprezy, w której ma być możliwość startu reprezentacji. Szczegóły mają zostać zaprezentowane podczas konferencji 21 kwietnia.