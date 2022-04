W nim - poza pierwszym startem w piątek - brylował lider Bartosz Zmarzlik (łącznie 10 punktów), ale dzielnie wspierali go Duńczyk Anders Thomsen (11), Słowak Martin Vaculik (10) i inny z Duńczyków - Patrick Hansen (9). W zasadzie wszyscy seniorzy z ekipy gości pojechali na swoim poziomie.

W zespole GKM dobrą formę z początku tego sezonu podtrzymują doświadczeni Duńczyk Nicki Pedersen oraz Krzysztof Kasprzak, którzy dołożyli do dorobku drużyny, odpowiednio, 13 i 11 "oczek". Zawiódł natomiast jeden z liderów zespołu Przemysław Pawlicki, który zdobył w czterech startach zaledwie punkt. Nie pomagały zmiany motocykla, bo zawodnik nie mógł wyraźnie "spasować się" z torem.

Mecz nie był jednak jednostronnym widowiskiem. Gospodarze po czterech biegach prowadzili bowiem 13:11, ale gorzowianie już w drugiej serii startów skorygowali ustawienia, przystosowali się do dość trudnej nawierzchni w Grudziądzu i seryjnie objeżdżali miejscowych 5:1.

Wygrana gości mogła być nawet wyższa, ale w wyścigach nominowanych zabrakło Zmarzlika, którego szkoleniowcy postanowili oszczędzać, a zastępujący go Wiktor Jasiński zaliczył groźnie wyglądający upadek. Pedersen i Kasprzak pokonali w powtórzonym biegu 15. Thomsena i zmniejszyli rozmiary porażki do 12 punktów.

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Moje Bermudy Stal Gorzów 39:51

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 13 (3,1,2,3,1,3), Krzysztof Kasprzak 11 (3,2,1,2,1,d,2), Frederik Jakobsen 7 (2,1,1,w,3), Kacper Pludra 4 (2,u,0,2), Kacper Łobodziński 3 (3,0,-), Przemysław Pawlicki 1 (0,1,0,-,0), Norbert Krakowiak 0 (0,0)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Anders Thomsen 11 (2,2,3,3,1), Martin Vaculik 10 (3,2,3,2), Bartosz Zmarzlik 10 (1,3,3,3), Patrick Hansen 9 (2,3,1,2,1), Szymon Woźniak 8 (1,3,2,0,2), Mateusz Bartkowiak 2 (1,1,0), Jakub Stojanowski 1 (0,0,1), Wiktor Jasiński 0 (w)

Najlepszy czas dnia: 66,20 Nicki Pedersen w 3. wyścigu

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Widzów: ok. 7 tys.

Wyniki meczów 4. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów 56:34

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Moje Bermudy Stal Gorzów 39:51



Pozostałe mecze kolejki

2022-05-01:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław (16.30)

For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone,

punkty, różnica małych punktów)



1. Fogo Unia Leszno 4 3 1 0 193-167 7 +26

2. Motor Lublin 3 3 0 0 150-120 6 +30

3. Moje Bermudy Stal Gorzów 4 2 1 1 187-173 5 +14

4. ZooLeszcz GKM Grudziądz 4 2 0 2 176-184 4 -8

5. Betard Sparta Wrocław 3 1 0 2 144-126 2 +18

6. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 3 1 0 2 117-117 2

7. For Nature Solutions Apator Toruń 3 1 0 2 129-141 2 -12

8. Arged Malesa Ostrów 4 0 0 4 128-196 0 -68



Mecze w następnej kolejce

2022-05-06:

Betard Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów (18.00)

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno (20.30)

2022-05-08:

Moje Bermudy Stal Gorzów - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa (16.30)

ZooLeszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions Apator Toruń (19.15)